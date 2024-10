Si allargano le indagini sulla rapina avvenuta venerdì scorso nel quartiere Marina a Cagliari, in cui un 25enne tunisino è stato ferito con una coltellata alla gola. Dopo il fermo del 18enne algerino avvenuto venerdì, ieri è stato arrestato un 20enne, sempre algerino, anche lui accusato di tentato omicidio e rapina aggravata.

La polizia ha denunciato anche altri due tunisini di 26 e 21 anni per possesso di coltelli. Lo ha annunciato il questore di Cagliari, Paolo Rossi: "I due denunciati potrebbero essere collegati ai fatti di venerdì", ha spiegato. Anche i carabinieri hanno denunciato altri stranieri per gli accoltellamenti avvenuti sabato.

"In questi ultimi giorni abbiamo intensificato i controlli alla Marina - ha detto il questore - sono stati identificati molti stranieri e sono arrivate le denunce. Adesso saranno pianificati una serie di servizi mirati". Fissata per oggi una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto proprio dopo gli episodi, in cui si farà il punto della situazione e si pianificheranno i servizi.

"I denunciati e gli arrestati sono tutti stranieri regolari sul territorio - ha precisato il questore - non ci sono bande di irregolari".