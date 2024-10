Il centro di malattie per la coagulazione dell’Aou di Sassari ha reso noto che è disposizione l’indirizzo di posta elettronica emofilia.trombosi.ssa@aousassari.it per ritirare i referti degli esami.

Gli utenti devono indicare le proprie generalità, il numero di telefono e la data in cui ha eseguito l'esame. Coloro che non posseggono una mail potranno contattare la struttura tramite centralino al numero 079 2061000.

“Stiamo lavorando per garantire le terapie salvavita anticoagulante e le consulenze in regime di urgenza – ha dichiarato il direttore della struttura Lucia Mameli -. Inoltre abbiamo potenziato il follow up telefonico per i pazienti oncologici e le donne in stato interessante a rischio e i pazienti in Nao. Chiediamo a tutti i pazienti, che necessariamente devono fare il prelievo, di valutare i servizi di prelievo a domicilio. Ringraziamo tutti i pazienti perché, in questi giorni di grande impegno e difficoltà per tutti, hanno dato esempio di grande collaborazione”.