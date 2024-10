Si deve fare ancora molto per aumentare la consapevolezza degli italiani sui fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, e su quali siano le armi vincenti a disposizione per prevenirle.

Questa è una priorità perché le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo ed uccidono ogni anno 17,9 milioni di persone. Un’indagine recente condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per FIPC conferma la buona notizia di quanto nel nostro Paese sia aumentata la consapevolezza dei danni legati al fumo (attivo e passivo) identificato dal 60% degli intervistati, quasi a pari merito (56%) con colesterolo, ipertensione e diabete.

Per preservare la salute del cuore, stupisce che ancora meno di 1 italiano su 3 consideri come alleati quotidiani le corrette abitudini alimentari, quelle legate all'attività fisica e la gestione dello stress. Gli stili di vita sono dunque al centro dei messaggi che FIPC insieme a Conacuore rinnova il 29 settembre per la Giornata Mondiale per il Cuore, la campagna promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dalla FIPC.

Nel corso del mese di settembre e anche oltre sono moltissime le iniziative aperte al pubblico in forma gratuita, organizzate da associazioni di pazienti, ospedali, aziende sanitarie locali, enti pubblici e privati per sensibilizzare le persone a prendersi cura del proprio cuore. Grande visibilità viene data a questi temi grazie alla collaborazione con Lega Calcio e FIGC, attraverso l'esposizione dello striscione della Giornata Mondiale per il Cuore nei campi di calcio di Serie A prima dell'inizio delle partite del 28-30 settembre e la proiezione dello spot educazionale sui videowall, consentendo di raggiungere gli "sportivi" del calcio, più o meno virtuali, presenti allo stadio o collegati.

"Lo sforzo che chiediamo è quello di preoccuparsi di cosa sia possibile fare per il proprio cuore - spiega Emanuela Folco, Presidente FIPC, Fondazione Italiana per il Cuore - Si tratta di piccoli gesti e modifiche del nostro stile di vita quotidiano, gli stessi che l'indagine sottolinea e che non sono ancora percepiti come utili per vivere più a lungo, meglio e con un cuore più sano. Occorre intervenire per ridurre il rischio delle malattie cardio-cerebrovascolari, tra cui infarto, scompenso e ictus, che in Italia colpiscono e uccidono ogni anno ben 127mila donne e 98mila uomini. Nella Giornata Mondiale per il Cuore chiediamo, quindi, di diventare un eroe del cuore, promettendo, per noi stessi e per i nostri cari, piccoli ma costanti accorgimenti quotidiani, fatti di quelle scelte legate al corretto stile di vita".

"Diventa un eroe del cuore" è il razionale (e anche il titolo) dell'opuscolo della Giornata Mondiale per il Cuore di quest'anno, distribuito in 120.000 copie in tutta Italia. Inoltre, grazie alla collaborazione con Federfarma Lombardia, nelle farmacie di Milano e provincia, Monza e Lodi che aderiscono all'iniziativa, oltre a ricevere una copia dell'opuscolo della Giornata Mondiale per il Cuore 2019, sarà possibile effettuare gratuitamente un test a punteggio per valutare la salute del cuore e ricevere informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

"Questo opuscolo vuole essere uno strumento utile per poter mettere in atto le "promesse" che ciascuno dovrebbe fare con sé stesso e con il proprio cuore - continua Giuseppe Ciancamerla, Presidente di Conacuore - nel corso di tutte le iniziative di informazione e sensibilizzazione per il pubblico organizzate sul territorio. Non escludiamo però l'aiuto delle persone che ci sono vicine e con le quali vogliamo condividere al meglio il nostro futuro".

L'elenco delle iniziative in tutta Italia è disponibile su fondazionecuore.it e conacuore.it. Una giornata, quella del 29 Settembre, che vuole essere un'opportunità per capire quanto siamo disposti a rinunciare o a impegnarci per la salute del nostro cuore. Basterà mangiare e bere con moderazione, fare più attività fisica e dire no al fumo? Potremmo davvero cominciare tutti da qui.