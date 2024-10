Si è svolto ieri pomeriggio, in video conferenza, il tavolo nazionale per l’Agricoltura con l’assessore regionale Valeria Satta, cui hanno partecipato le più importanti associazioni di settore.

“Con l’incontro di oggi diamo il via al nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il quinquennio 2023-2027” afferma l’assessore dell’Agricoltura. “Siamo al lavoro sulle scadenze imminenti e sull’analisi dei nuovi finanziamenti – aggiunge Satta, spiegando che obiettivi primari della nuova programmazione saranno “la semplificazione dei procedimenti, i progetti d’innovazione e il mantenimento di elevati standard di qualità e di sostenibilità. Massima attenzione sarà rivolta alla valorizzazione delle aziende locali, mediante il reperimento di fondi mirati, Il tutto nel rispetto del territorio e degli equilibri paesaggistici”.

L’incontro ha anche fornito l’occasione per affrontare il tema della malattia del cervo: “un problema che ha messo particolarmente in allarme il sistema sanitario e, di conseguenza, quello degli allevatori, dei quali comprendo appieno la preoccupazione”, sottolinea l’assessore Satta. “Stiamo studiando le misure atte ad aiutarli e, per questo, ho comunicato al Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, la necessità di un incontro urgente, in cui intendo sottoporre alla sua attenzione tutte le problematiche del caso. Sono certa – conclude Satta – che troveremo apertura sulle istanze, vista la sensibilità già espressa dal Ministro su questo tema”.