Salvatore Usala ha dato inizio questa mattina allo sciopero della fame davanti al Palazzo della Regione Sardegna.

Questa sera, intorno alle 19, dopo l'incontro preliminare delle 13, Usala è stato ricevuto dall'Assessore alla Sanità Simona De Francisci.

Intanto gli uomini della Protezione Civile del Comune di Cagliari sitemano proprio in queste ore letti e materassi per coloro che hanno deciso di presidiare durante la notte davanti al Palazzo della Regione.

"Come sempre la Regione fa comunicati -ha detto Usala nei giorni scorsi-, invece che rispondere a istanze dettagliate e puntuali. Nel merito del comunicato è chiaro a tutti che si esprimono in becero politichese senzadare concrete risposte. Le Asl non possono decidere nulla spetta all'autorità politica dare gli indirizzi dipolitica assistenziale. Non è tollerabile che non esista un'assistenza non equilibrata nei vari distretti e Asl: ci sono malati gravissimi che hanno 8 ore di infermiere e altri zero, con differenze nella stessa Asl. Il Direttore Generale della Asl 8 era d'accordo, il parere è stato stilato da topi d'ufficio o studio medico che non sono mai andati a casa di un malato. Siamo disponibili ad ascoltare un programma serio di proposte che diano risposte ai tre problemi posti. La dottoressa De Francisci ha pareri qualificati di Direttori di rianimazione, non dilettanti allo sbaraglio o burocrati nominati dalla politica, spesso incompetenti totali. La Giunta deve fare atti: cosa decide la Asl sulla legge di fine vita? Nulla, la rispetta! I malati devono decidere come, quando e dove essere assistiti, infatti il progetto è volontario e sperimentale. Non vogliono ammettere che è fatto