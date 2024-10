Un bombardamento vero e proprio di false richieste di pagamento nelle caselle di posta elettronica delle imprese sarde. Una situazione drammatica che ha costretto Confartigianato Sardegna a lanciare l’ allarme.

Queste false comunicazioni, che riescono ad arrivare anche via PEC, hanno il mittente nascosto, falsificato e spacciato per “Agenzia delle Entrate”, “Equitalia” o di una fantomatica “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” e richiedono il pagamento per posizioni contributive non meglio specificate.

“Stiamo ricevendo decine e decine di segnalazioni di arrivo di questi messaggi elettronici in cui si chiede di pagare – ha dichiarato Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – e purtroppo qualcuno ci è già cascato, credendo fosse una normale comunicazione degli Enti Previdenziali invece sono truffatori che vogliono solo rubare i soldi. Il nostro consiglio è di verificare l’esatta provenienza delle comunicazioni e di non aprire, o di essere molto cauti, con gli allegati che possono nascondere programmi virus che bloccano l’accesso ai propri dati e la normale funzionalità del computer”.

L’Associazione Artigiana, quindi, raccomanda, di cancellare immediatamente il messaggio e soprattutto di non cliccare su alcun link.

Ecco ciò che compare nelle mail truffa:

Oggetto: Avviso di addebito n. 5528590901193 - Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti

Spett.

Con la presente si notifica di aver proceduto al controllo della

posizione contributiva sopra riportata relativamente a: Emissione da

04/2019.

L'avviso di addebito n. 5528590901193 che costituisce titolo esecutivo

ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito con

modificazioni in Legge n. 122/2010, è allegato alla presente e

riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende

con lavoratori dipendenti per l'importo totale, comprensivo delle

spese di notifica e degli oneri di riscossione, di: 7.114,00. euro

Il dettaglio e le motivazioni sono riportate nella sezione "DETTAGLIO

DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI" dell'avviso di addebito sopra

identificato.