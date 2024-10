“Ghetto olimpo è uno dei brani a cui sono più affezionato del disco. È stato molto bello girare questo video in Sardegna. Spero vi piaccia”. Così Mahmood ha annunciato ieri l’uscita dal video di “Ghetto Olimpo” girato in Sardegna, così come il video clip di Talata, pubblicato oggi. Precisamente il cantante ha scelto per il primo le dune di Piscinas, Arbus, per il secondo il Tempio di Antas, a Fluminimaggiore, scoperto dal generale La Marmora nel 1836 e restaurato nel 1967, come riportato sul sito Sardegna turismo. Costruito in varie fasi con pietra calcarea locale, restano in piedi una gradinata d’accesso e un podio ornato da eleganti colonne perfettamente allineate. Nell’Antichità era già famoso, citato dal geografo egiziano Tolomeo (II secolo d.C.).

Mahmood ha dunque scelto questi suggestivi luoghi per girare le immagini del suo nuovo album.

Alessandro Mahmoud è nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda di Orosei e padre egiziano, ha iniziato a studiare canto fin da piccolo. Cresciuto con la madre, parla fluentemente il sardo e non ha mai nascosto il suo forte legame con la cultura e il folclore della Sardegna. Considera l'Isola una seconda casa e fonte di ispirazione per la composizione dei brani. Il nome d'arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome (Mahmoud) e l'espressione inglese my mood (il mio stato d'animo), che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e quindi anche il suo stato d'animo all'interno dei pezzi.

Nel video in basso la live performance di Talata