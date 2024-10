Tre scali marittimi chiusi, Portovesme, Oristano e Sarroch, un traghetto dirottato e un mercantile in attesa di entrare in porto. Sono solo alcuni dei problemi che le forti raffiche di maestrale con onde alte fino a 11 metri stanno creando in tutta la Sardegna.

A Oristano un mercantile che doveva entrare in porto ha rallentato la marcia in attesa che le condizioni meteo migliorino. Problemi anche a Porto Torres: questa mattina il traghetto della Tirrenia è stato dirottato su Olbia. Bloccati in porto i piccoli traghetti diretti all'Asinara.

Chiuso nel pomeriggio anche lo scalo industriale di Sarroch.