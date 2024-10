Il violento maestrale che soffia in Sardegna sta creando non pochi disagi per quanto riguarda i collegamenti via mare tra la Sardegna, la Corsica e la penisola.

La nave Janas diretta da Genova a Porto Torres è stata dirottata al porto di Olbia. La Moby ha comunicato che, qualora le condizioni meteo-marine non dovessero migliorare, è possibile che il traghetto riparta dallo scalo gallurese.

La stessa compagnia si è vista costretta, a causa del mare molto agitato, a cancellare quattro corse della mattina tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. Sono così saltate le corse delle 7 e delle 11, in partenza dalla Sardegna, e quelle delle 8.30 e delle 13 in partenza dallo scalo francese.

La costa occidentale è la più battuta dal forte maestrale, per cui è stato sospeso del tutto il collegamento tra Portovesme e Carloforte. La Delcomar ha però confermato le partenze da e per Calasetta per tutta la giornata di oggi.