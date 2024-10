Maestrale con raffiche fino a 90 chilometri all'ora in Sardegna, ma già da stasera il vento ruoterà e spirerà il grecale con una media di 30 chilometri orari e punte di 60. Resiste il bel tempo nel fine settimana, e per la pioggia tanto attesa bisognerà aspettare ancora: qualche piovasco è atteso solo in Gallura, poi lunedì torna in tutta l'Isola l'alta pressione.

Cali più contenuti delle temperature rispetto al resto d'Italia: 4-5 grandi in meno soprattutto nella parte centro orientale della Sardegna, riferisce l'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Le massime non superanno i 26 gradi, le minime tra i 10 e i 15 ma con un picco a Villanova Strisaili, in Ogliastra, dove la colonnina di mercurio si fermerà a 3 gradi durante la notte.