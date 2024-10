E' un compleanno speciale quello che ha festeggiato Dorotea Mereu, per tutti gli oristanesi Dorina.

Per i suoi 90 anni, compiuti ieri, ha fatto un dono alla città che lo custodirà e valorizzerà attraverso l'archivio storico comunale: un archivio di 550 fotografie sullo storico Asilo infantile di S. Antonio dagli anni '40 agli anni '80.

Maestra Dorina le ha consegnate al sindaco Guido Tendas in una cerimonia pubblica, alla presenza dell'Arcivescovo Ignazio Sanna, e dei suoi tantissimi bambini, oggi adulti e qualcuno anziano, che si è tenuta in quegli stessi locali dell'Hospitalis Sancti Antoni dove per decenni ha lavorato allevando ed educando decine di bambini oristanesi.

Monsignor Ignazio Sanna le ha consegnato gli auguri di Papa Francesco Dorotea, conosciuta come Dorina, nasce a Tramatza nel 1926.

Nel 1940, spinta dall'amore per i bimbi, chiede alle suore dell'ordine "Figlie della Carità" di poter entrare nell'asilo come assistente, ma con le sue attitudini darà un contributo fondamentale alla formazione dei bambini riuscendo anche a farli partecipare allo Zecchino d'oro e al Cantabimbo negli anni '80.