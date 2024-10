E' stata riesumata la salma di Giuseppina Mucili, la maestra di 62 anni, originaria di Sorradile residente a Ghilarza, nell'Oristanese, morta il 17 settembre scorso all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo due settimane di ricovero.

La Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta contro ignoti, successivamente alla denuncia dei familiari, assistiti dagli avvocati Gianfranco Siuni e Antonella Mugheddu. Il corpo della donna e' stato sottoposto a una perizia eseguita nei locali del cimitero di Ghilarza dal medico nominato dalla Procura, Matteo Nioi.

Presente anche il perito della famiglia, il professor Francesco Paribello. Nioi ha chiesto 30 giorni di tempo per depositare i risultati dei suoi accertamenti medici. Giuseppina Mucili a luglio si era rivolta all'ospedale per effettuare una visita per aclasia, malattia dell'esofago che procura vomiti frequenti, ma la terapia prescritta non aveva dato i risultati sperati.

Il 2 settembre, in seguito a un peggioramento delle condizioni di salute, era stata ricoverata al San Francesco. E qui nell'arco di dieci giorni la situazione si era complicata ulteriormente.

Il 15 settembre la donna era stata trasferita nel reparto di rianimazione, dove due giorni dopo era deceduta. Nelle scorse settimane, la denuncia dei familiari e l'apertura dell'inchiesta.