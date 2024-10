Tragedia familiare a Mandas, dove una donna di 64 anni, Angela Manca, ha ucciso con dei colpi di fucile da caccia i figli disabili tentando poi di togliersi la vita. La donna è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari in elisoccorso, sarebbe in gravissime condizioni.

Secondo quanto ricostruito, Angela Manca sarebbe entrata nella camera dei figli imbracciando un fucile da caccia, regolarmente denunciato e appartenente al genero che vive nella stessa abitazione. Quest'ultimo e la moglie, sorella delle vittime, erano partito in mattinata per le vacanze e, informati di quanto accaduto, stanno facendo rientro in paese.

Le vittime sono Paolo e Claudio Calledda, gemelli di 42 anni. La donna, dopo aver ammazzato i due, ha rivolto la stessa arma contro sé stessa con la volontà di suicidarsi.

Sul posto si trovano i carabinieri di Villanova che stanno effettuando i rilievi.

***Notizia in fase di aggiornamento***