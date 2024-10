E' partita da un paese in provincia di Nuoro, dove viveva con il convivente ed i due figli piccoli, a bordo di una Fiat Stilo celeste, fino al Lido di Orrì, a Tortolì, dove poi la donna, una trentaseienne, si è buttata in mare, nel tentativo di ammazzarsi con i figli.

Un folle gesto che è costato la vita ad una bambina di 3 anni, mentre il fratellino di 4 e la madre si sono salvati, subito soccorsi dal 118 dopo che alcuni testimoni avevano dato l'allarme.

La piccola è morta durante il trasporto in elicottero all' ospedale San Francesco di Nuoro, mentre la donna e il maschietto sono stati ricoverati all'ospedale di Lanusei in stato di ipotermia. Sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Alla base della tragedia potrebbe esserci una situazione di depressione della donna, anche se gli inquirenti - sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro, coordinati dal vice questore aggiunto Fabrizio Mustaro - non escludono nessuna pista, compresa quella di un tragico incidente.

Gli agenti hanno sentito i testimoni che hanno assistito alla tragedia. Qualcuno avrebbe visto entrare la donna in mare e sentito delle urla. Quando i soccorsi sono arrivati, le condizioni della bimba erano disperate: i medici del 118 l'hanno adagiata sugli scogli già in arresto cardiaco e hanno tentato di rianimarla per almeno un'ora. Ma durante il volo in elicottero per raggiungere il San Francesco, la bimba è spirata tra le braccia dei soccorritori.

La donna e il bambino di 4 anni, invece, erano in stato di ipotermia e sembra avessero bevuto molta acqua, immediato per loro il trasporto in ambulanza al vicino ospedale di Lanusei dove i medici hanno prestato loro le prime cure. La donna, sotto choc, non avrebbe saputo spiegare il motivo per cui si trovasse in acqua con i figli. Una tragedia che ha qualche attinenza con l'ultimo dramma familiare che si è consumato a Bordighera, in Liguria, l'11 dicembre scorso: una donna russa di 40 anni, Natalia Sotnikova, era uscita dall' albergo dove era ospite da qualche giorno con il suo bambino di 9 mesi e si era fermata sulla scogliera a Bussana. Qui ha legato il bimbo dentro il marsupio, si è immersa in acqua e ha nuotato per qualche centinaio di metri.

Poi quando si è accorta che il bambino era morto, si è slacciata di dosso il marsupio, lasciandolo andare in acqua.