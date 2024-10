Stavano prelevando materiale ferroso dall'ecocentro di Portoscuso: fermati due nomadi,madre (A.D. di 34 anni) e figlio di 15 anni.

L'intervento dei carabinieri della compagnia di Iglesias è partito da una segnalazione di un furto sospetto all'interno del centro di raccolta.

Quando i militari della stazione di Portoscuso sono arrivati sul posto hanno effettivamente trovato una donna alla guida di un mezzo: a bordo c'erano anche tre figli di 15, 11 e 10 anni.

Sul furgone erano stati appena caricati televisori, casse audio e abiti. Ma l'attenzione dei militari si è rivolta soprattutto al materiale ferroso: anche se non appartiene alla categoria dei "rifiuti pericolosi" necessita in ogni caso di autorizzazioni per il prelievo e io trasporto. Oltre all'iscrizione all'albo.

I carabinieri, inizialmente intervenuti per il furto, hanno allargato la loro attività alla "gestione rifiuti".

La previsione di legge- spiega una nota dei carabinieri- mira infatti a prevenire la possibilità che a trattare i rifiuti siano soggetti non autorizzati che, smembrandoli o lavorandoli clandestinamente, possano creare seri rischi ambientali o la possibilità di roghi incontrollati che molte volte hanno toccato anche la provincia cagliaritana.

I carabinieri hanno dunque recuperato e restituito il materiale all' "ecocentro" per lo stoccaggio e la successiva dismissione, mentre la donna ed il figlio 15enne (l'unico imputabile dei tre), sono stati formalmente indagati in stato di arresto per il furto aggravato e la gestione non autorizzata dei rifiuti. La mamma è stata accompagnata al campo di "Caput acquas".

Mentre il 15enne è stato trasferito al carcere minorile di Quartucciu.