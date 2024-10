Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Una donna di 39 anni e il suo bambino di 8 mesi sono rimasti ustionati a Cardedu, in Ogliastra, a seguito di un incendio. Secondo quanto appreso, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.30. La 39enne, in vacanza a Cardedu, proveniente dal sud Sardegna, stava bruciando delle stoppie in giardino quando è stata sorpresa dalla fiamme. Il bambino ha riportato ustioni alla testa e alla coscia sinistra, la donna all'addome, a gambe e braccia.

Sono stati trasportati con l'elisoccorso del 118 in codice rosso: il piccolo all'ospedale Pediatrico di Cagliari e la mamma al Centro Ustioni di Sassari. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e anche i Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.