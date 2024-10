Nella serata del 6 settembre, a Cagliari, i militari del Nucleo investigativo hanno tratto in arresto Daniela Aresu, 40enne del posto disoccupata ed incensurata. La donna, sottoposta a perquisizione, è stata trovata in possesso di 1,2 chili di hashish suddivisi in panetti; 110 grammi di cocaina, suddivisi in confezioni e in dosi; 55 grammi di marijuana; 45 grammi di sostanza da taglio; due bilancini elettronici di precisione; materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il tutto era occultato in un armadio della stanza da letto dell’arrestata.

Si ritiene che la donna, madre di due minori, abbia un ruolo di custode per conto terzi. Sull’identificazione di eventuali complici indagano i carabinieri.

Arrestata, dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari, la donna è stata condotta questa mattina presso il Tribunale di Cagliari dove è stato celebrato il rito direttissimo, al termine del quale è stata condannata a 3 anni e 8 mesi di reclusine, al pagamento di una multa di 14.000 euro e delle spese processuali.

La Aresu rimane in stato di libertà in attesa di passaggio in giudicato della sentenza.