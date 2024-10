Mancano poco più di due settimane all’inizio dei festeggiamenti in onore della Madonna di Seunis a Thiesi ma il comitato 2018 presieduto da Pietro Masia è già al lavoro per rendere il piazzale del Santuario una cornice perfetta per la tanto attesa festa.

A questo proposito, nella giornata di ieri sono stati posizionati i nuovi pali e i nuovi archi per l’alloro (Su laru) donati dal Comitato di Seunis dello scorso anno e realizzati dalla Carpenteria Metallica di Giuseppe Meloni. L’intervento è stato portato avanti alla presenza del presidente del comitato 2017 Bastiano Fadda e i suoi obrieri, che ha commissionato il lavoro, e il presidente del 2018 Pietro Masia con i nuovi componenti.

Nella giornata odierna si procederà all’installazione dei nuovi festoni a led, anche questi dono del Comitato 2017. Un fascino suggestivo che unirà tradizione e rispetto per l'ambiente grazie al risparmio energetico.