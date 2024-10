Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamento per armi da fuoco. Con queste accuse gli uomini del Settore Anticrimine, unitamente al personale della Sezione Volanti, hanno arrestato a Macomer un giovane.

Nell’abitazione del ragazzo la polizia ha trovato 4000 euro in contanti, mentre nell’azienda agricola, dove lavora il giovane finito in manette, sono stati rinvenuti 1 chilo di marijuana, 1 etto di cocaina, 40 grammi di hashish, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni, sono state rinvenute alcune munizioni illegalmente detenute.

Al termine dell’attività il soggetto è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa di reclusione di Bancali (SS) a disposizione dell’Autorità giudiziaria.