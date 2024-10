Questa mattina la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer è intervenuta per il recupero di una mucca, caduta accidentalmente in un dirupo in località Tanca Manna, nell’agro di Macomer.

La squadra dei Vigili del fuoco è stata coadiuvata dall’elicottero Drago 144 del Reparto Volo di Alghero. Una volta recuperata, la mucca è stata consegnata alle cure del medico veterinario arrivato sul posto.