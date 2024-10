Il Commissariato di Macomer ha eseguito un’ordinanza con la quale il G.I.P. di Oristano ha disposto nei confronti di un 39enne di Macomer l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, una giovane di 33 anni. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.Da tempo minacciava, maltrattava e pedinava la moglie. In un'occasione, ha tentato di speronarla in auto dopo un inseguimento, mettendo a repentaglio l’incolumità della 33enne. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla ragazza.

La Polizia di Stato sensibilizza ampiamente i giovani contro la violenza di genere e ricorda che uno degli strumenti disponibili è l’applicazione denominata “Youpol”, realizzata e gestita dalla stessa Polizia di Stato. L’app si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per i dispositivi Ios ed Android ed è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli agenti, mantenendo l’anonimato.