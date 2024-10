È in arrivo una novità per quanto riguarda il Consorzio di Tutela del Pecorino Romano che, grazie al progetto “Life Magis”, avrà il “Marchio green” da parte del Ministero dell’Ambiente.

La certificazione da parte del Governo italiano arriva recependo delle raccomandazioni dell’Unione Europea in tema ambientale

“Attraverso questo progetto si darà una corretta informazione sulla sostenibilità dei nostri allevamenti e delle nostre produzioni in un mercato sempre più attento alle tematiche ambientali dei prodotti agroalimentari – ha dichiarato il presidente del Consorzio Salvatore Palitta -. Con l’impegno in questo progetto, proseguiamo un percorso già avviato nel progetto Sheep to Ship Life con il CNR IBE, sulla valutazione ambientale dei prodotti della filiera lattiero casearia ovina. Quella sul rispetto dell’ambiente è una battaglia che abbiamo fatto nostra da tempo e continueremo con convinzione a portare avanti, per rafforzare ancora di più il messaggio sulle qualità ambientali del Pecorino Romano e aumentarne l’attrattiva nei confronti dei consumatori

Il progetto ha il co-finanziamento dal Programma Life della Unione Europea ed è coordinato da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). La conclusione è prevista per il dicembre del 2022.