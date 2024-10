Incidente stradale intorno alle 10 della mattinata odierna sulla ss 129 al km 12 dove, per cause ancora in fase di accertamento, un fiat fullback guidato da un uomo di 35 anni residente a Bortigali, è uscito fuori strada.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Macomer che hanno provveduto ad estrarre il conducente dal veicolo per poi affidarlo alle cure del 118.

Dopo essere stato stabilizzato, il 35enne è stato trasportato con l’elisoccorso all'ospedale di Nuoro in codice rosso.