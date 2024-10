Partiranno sabato 20 ottobre nei locali della biblioteca comunale di Macomer, dalle 9.30 alle 12.00, i corsi di lingua e cultura sarda (livello A1), promosso dall’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari in collaborazione con il Comune.

Le lezioni (20 ore totali) saranno tenute dall’operatrice Lucia Sechi che proporrà un programma ideato per un apprendimento semplice e immediato, in particolare riguardo all’ortografia della lingua sarda scritta.

Quest’anno Macomer sarà anche la sede della quarta edizione di “L’ischis ma no l’ischis”, in programma domenica 16 dicembre. Altri corsi sono in programma a Bolotana e Silanus. Maggiori informazioni all’indirizzo di posta elettronica istitutobellieni@gmail.com o al numero di telefono 079/230268.