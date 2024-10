Tragedia sfiorata ieri sera a Macomer. Intorno alle 20 un pezzo di cornicione in cemento si è staccato dall'edificio storico che ospita le scuole elementari, in via Roma, ed è caduto proprio davanti all'ingresso principale che si apre sulla piazza antistante dove giocavano alcuni ragazzi. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

Il sindaco Riccardo Uda, ha allertato i Vigili del fuoco che hanno transennato l'area e messo in sicurezza la strada. Stamattina i vigili sono tornati nell'edificio per staccare alcuni pezzi di cornicione rimasti penzolanti dopo il crollo di ieri provocato probabilmente dalla pioggia e dal forte vento. Stamattina le lezioni sono riprese regolarmente anche se i bambini sono stati fatti entrare da un ingresso secondario.

"Per fortuna non ci sono stati danni alle persone - ha detto all'ANSA il primo cittadino - L'incidente è successo intorno alle 20 quando i bambini non erano a scuola anche se li di fronte a quell'ora stavano giocando dei ragazzi. È importante aver messo in sicurezza l'area, ma da subito valuteremo insieme agli esperti gli interventi da fare per evitare altri episodi di questo genere".