Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco di Oristano sono intervenuti per un sinistro avvenuto a Macomer, dove una vettura ha impattato contro un camper in sosta in via Papa Simmaco.

Inviata sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Il conducente risulta illeso, mentre il passeggero è stato trasportato dal servizio sanitario all'ospedale di Nuoro per accertamenti.

Sul posto anche gli agenti di polizia di Macomer per quanto di loro competenza.