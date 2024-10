In data 13 novembre 2013, intorno alle 13.40, sulla SS131 Carlo Felice, una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Macomer, durante un posto di controllo, ha tratto in arresto Cadeddu Pietro, 33 anni, di Bosa e Cossu Enrico, 34 anni, di Ozieri per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I due giovani, durante il controllo, mostravano chiari segni di nervosismo, pertanto gli agenti procedevano ad una perquisizione personale estendendola alla Fiat Punto, su cui viaggiavano.

Durante la perquisizione del veicolo, rinvenivano all’interno del baule portabagagli, due buste di cellophane, una con con n.5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo intorno ai 500 gr, l’altra contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa gr. 134.

Gli agenti trovavano nel marsupio indossato dal Cossu una somma di 5.510 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Nell’abitazione di Cadeddu gli agenti hanno ritrovato, in camera da letto, un astuccio per occhiali contenente della marijuana per un peso accertato di gr.1,2 ; mentre nell’abitazione di Cossu veniva rinvenuto occultato sotto il cuscino del letto un involucro di plastica contenente gr. 86 circa di cocaina e due bilancini di precisione.

Il Magistrato del Tribunale di Sassari ha disposto l’accompagnamento presso i propri domicili dei due in attesa del processo per direttissima.