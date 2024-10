I carabinieri della Stazione di Gavoi, a seguito dei numerosi controlli effettuati nei giorni scorsi, hanno rinvenuto, nelle campagne vicino al lago di Gusana, una macchina cambia-soldi.

Dagli accertamenti eseguiti, l’apparecchio risultava asportato dall’interno di un bar di Sarule.

I carabinieri della Compagnia di Ottana, stanno indagano per cercare di risalire all’autore o agli autori del furto. I ladri, infatti, usando sempre la stessa tecnica, nelle ore notturne forzano la porta d’ingresso dei locali commerciali, asportando le macchine cambia-soldi, per poi aprirle con tutta calma e recuperare il denaro per poi gettarla via, ovviamente ripulite.