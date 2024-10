Primo giorno di primavera con la neve a Fonni, dove i fiocchi sono scesi nella notte sul Gennargentu, a quota 1.200 metri.

Come documentato dalla foto di Sardegna Clima Onlus, un manto bianco ha ricoperto a sorpreso la zona di Su Separadorju, 200 metri sopra il centro abitato di Fonni, dove si sono registrate temperature minime attorno ai -1 °C.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu danno però solo poche ore alle precipitazioni nevose. Già da stanotte il tempo inizierà a migliorare e per domani è prevista una giornata soleggiata in quasi tutta la Sardegna con temperature in aumento.