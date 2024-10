Il 22 marzo dalle ore 17 alle ore 22.30 Sardegna teatro offrirà una serata d’intrecci e legami tra linguaggi e produzioni originali del territorio.

L’ingresso di via De Magistris sarà allestito da INSORTU, artista cagliaritano che agisce nei centri storici e nelle periferie della città con delle azioni a metà tra la performance e il giardinaggio, con l’obiettivo di risvegliare la coscienza sul nostro rapporto con la natura.

Si inizia alle ore 17.00 nella sala M3 con lo spettacolo Esodo tributo a Sergio Atzeni, prodotto da Sardegna teatro - scritto, interpretato e diretto da Valentino Mannias, giovane e talentuoso vincitore del premio Hystrio alla vocazione nel 2015. Esodo è la storia di un uomo che parte dalla Sardegna in cerca di fortuna. Una brillante narrazione di un viaggio attraverso le generazioni.

Alle ore 18.00, nel foyer, il pubblico verrà accolto dagli chef di Labocuci Sardegna, (Laboratorio di Cucina Sardegna). Un gruppo di giovani e talentuosi Chef che hanno deciso di unirsi per collaborare e operare insieme per diffondere la cultura del buon cibo sardo, lavorando in sintonia con l'ambiente, sfruttando e valorizzando le eccellenze della nostra terra, rispettando stagionalità e sostenibilità. Dalle ore 18.00 alle ore 20.30 il foyer si trasformerà in una grande piazza dove sarà possibile degustare le prelibatezze preparate sul momento.

Intanto alle ore 19.00 nella Mgallery, è prevista l’inaugurazione della mostra Performing Green, il progetto espositivo ideato all’interno del progetto Heroes 20.20.20 della Fondazione Sardegna Film Commission secondo l’ottica della sostenibilita culturale, ambientale e sociale. All’interno della mostra si presentano le produzioni sostenute da FSFC e gli scatti dei fotografi Alessandro Toscano e Carlos Solito.

La mostra, realizzata prevalentemente su supporto digitale e materiali facilmente trasportabili, vuole porsi come narrazione agile nella movimentazione e nell’installazione, e per questo sostenibile nella sua proposta in contesti e tempi differenti. L’inaugurazione sarà accompagnata dalla musica live del compositore Gavino Murgia che è anche curatore del soundscape della mostra di Carlos Solito.

La giornata non è ancora conclusa perchè alle ore 21.00 nella sala M1 è in scena il Macbettu di Alessandro Serra, al suo debutto ufficiale. Il lavoro, tratto dal Macbeth di Shakespeare sarà recitato in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana, interpretato da soli uomini. L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia. Uno spettacolo che indaga nei segni arcaici dell’isola.