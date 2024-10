I cadaveri di un uomo di 65 anni, Giuseppe Luigi Secci, e di un giovane di 27, Luca Paulis, sono stati scoperti nel pomeriggio nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis, due centri del sud Sardegna.

Al momento non si conoscono le cause della morte avvenute in due momenti separati. Sul posto non sono stati ritrovati particolari segni riconducibili ad aggressioni, anche se si attende l'arrivo del medico legale per fugare ogni possibile dubbio.

Il primo cadavere trovato è quello di Giuseppe Secci, 65 anni, operaio dell'agenzia Forestas. L'uomo era scomparso ieri dalla sua abitazione a Villaputzu. Era uscito per andare al lavoro, ma non è mai arrivato.

Oggi sono scattate le ricerche, il corpo dell'uomo è stato trovato nel suo terreno, non troppo distante dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito e i vigili del fuoco che erano già impegnati nelle ricerche.



Il secondo cadavere è stato scoperto da un agricoltore nelle campagne di Maracalagonis. L'allevatore ha subito chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu.