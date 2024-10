Post al veleno sulla piattaforma Facebook di Salvatore Deidda nei confronti di Francesco Pigliaru: dopo il post del numero uno della Giunta regionale nel difendere le ragioni della manifestazioni e contro l’omofobia in genere, il deputato del partito della Meloni lancia apertamente critiche infuocate .

Ma quali magliette rosse. Accogliendo l'invito di Giorgia Meloni, penso ai tanti diritti negati agli italiani a cui nessuno pensa, i 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà - dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fdi che attraverso i social network pubblica un autoscatto indossando una maglia azzurra e criticando con uno scritto il Presidente della Regione Sardegna che ieri ha sfilato con una maglia rossa durante il gay pride .

... "E Caro Presidente Pigliaru, visto che sfili al gay pride con una antiestetica maglietta rossa, parlando di diritti per tutti, pensa al diritto alla salute che la tua Giunta ha mortificato, pensa al diritto alla mobilità che la tua Giunta ha negato a sardi, italiani. Pensa al diritto di impresa che a tanti giovani hai negato in agricoltura, con un bando farlocco sul primo insediamento. Il diritto alla sicurezza che avete negato con una immigrazione incontrollata e per quale avete sempre negato la necessità di intervenire. Il diritto a vivere nei propri comuni, anche se montani o nelle zone interne. Pensa al diritto di vedervi andare a casa perché non vi sopporta più nessuno, con il vostro arrogante bisogno di mettere in primo piano i demagogici bisogni di minoranze di minoranze radical chic. Ancora qualche mese e sarete ricordati come i peggiori".