«Sono davvero molto emozionato nel comunicarvi che sarò il candidato governatore del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Sardegna. È un onore cercare di fare qualcosa per la mia Terra, un onore ancora più grande farlo come rappresentante del Movimento 5 Stelle. Ne approfitto per ringraziare i tanti che mi hanno dato la loro fiducia ma anche tutti gli altri che hanno esercitato il loro diritto votando gli altri candidati governatore e i candidati consigliere».

Affida ai social l’ex sindaco di Assemini, Mario Puddu, l’ufficialità della propria candidatura a Governatore della Sardegna per le prossime regionali che avranno luogo a febbraio del 2019: con 981 voti, Puddu ha raccolto il 54 per cento delle preferenze espresse, doppiando il secondo più votato, Luca Piras, che ne ha presi 464. Le altre due candidate, Rita Monagheddu e Anna Sulis, hanno totalizzato rispettivamente 285 e 74 voti.