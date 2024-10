«Perché scandalo è che ogni anno la nostra Regione spenda 17 milioni per pagare la pensione a 312 ex onorevoli che hanno lavorato una manciata d’anni e che percepiscono mediamente 4500 mila euro ognuno, risultando i più pagati d’Italia dopo la Sicilia».

Lo si legge in una nota del Movimento Cinque Stelle che ha convocato per lunedì 5 novembre dalle 10.00, davanti al Palazzo del Consiglio Regionale in via Roma a Cagliari, un incontro pubblico «Che avrà per oggetto lo scandalo dei vitalizi in Sardegna».

«Com'è uno scandalo che qualche settimana fa – rincarano la dose i pentastellati – i consiglieri regionali abbiano chiesto quasi all’unisono di approvare una proposta di legge che prevede di versare in una sola tranche sei milioni di euro di pensione integrativa».

«Il tutto appare amorale e sprovveduto – aggiungono – considerando che i sardi a fatica cercano di far quadrare i conti in famiglia, mandano avanti le proprie attività con grande difficoltà, e vedono tagliati servizi essenziali in nome di un risparmio che davanti a questi fatti perde tutto il suo senso».

In conclusione per M5S «Serve buon senso e sacrificio di tutti, per amministrare. E la Sardegna merita politici che pensino realmente al bene dell’Isola, non alle proprie tasche».