Dopo aver condotto il suo scooterone per migliaia di km lungo la penisola, Alessandro Di Battista porta il No dei Cinque Stelle in piazza San Cosimo: "Ci accusano di dire sempre no. Noi diciamo sì al reddito di cittadinanza, unico strumento per eliminare il voto di scambio". Nel suo primo comizio in Sardegna, il pentastellato affronta la costante opposizione all"attuale situazione politica italiana:

"A dieci metri dai nostri seggi, c'è l'autista di Raffaele Cutolo ma in Parlamento ci sono anche brave persone. Ma come è ipotizzabile rinunciare a 12000 euro? Come è possibile fare una legge sulla corruzione con i corrotti? Come è possibile fare una legge sulla trasparenza bancaria con le banche?"

Il pentastellato non nutre alcune simpatia per il Presidente del Consiglio. Per lui "Renzi è arrogante e prestanome di interessi sovvranazionali. Nel 2008, la banca d' affari JpMorgan diceva che la causa della crisi stava nelle Costituzioni dei paesi del Sud Europa. È dunque colpa della Costituzione se vengono garantiti i diritti dei lavoratori".

La scelta del No, condivisa da altre forze politiche avverse, viene giustificata così: "Il popolo non sarà più in grado di eleggere nessuno. Chi vuole l'immunità parlamentare, non ha alcun interesse ad eliminarla. E poi, coloro che non hanno mai rinunciato a un euro di rimborso, chiedono di ridurre i costi della politica".

In merito alla presunta riduzione dei tempi legislativi, Di Battista dice: "Eppure la legge Tornerò è stata fatta in 19 giorni". Bocciatura totale anche per l'Italicum:" Col nuovo sistema elettorale, il 70% dei deputati e il 100% dei senatori viene scelto dai partiti o da chi ha bisogno dell' immunità parlamentare".

Secondo gli ultimi sondaggi, il Movimento Cinque Stelle al ballottaggio potrebbe battere entrambe le coalizioni antagoniste, una opportunità per portare a casa tre punti programmatici dei Cinquestelle: abolizione dell'immunità parlamentare, divieto di cambio di gruppo parlamentare e abolizione del pareggio in bilancio. "Ci temono ma non avendo ancora tanti consiglieri regionali, ne sindaci, se vince il Si saremo in minoranza rispetto alla Camera. La riforma è studiata per impedirci di governare".