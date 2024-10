Lutto a Quartu in casa Ragatzu dove è morta Barbara, sorella dell'ex Cagliari Daniele, oggi attaccante dell'Olbia. La donna, che stava lottando da tempo con un brutto male, era ricoverata all’ospedale Oncologico di Cagliari dove si è spenta.

Tantissimi i messaggi di commozione e cordoglio comparsi sui social. "Con profondo dolore - scrive l'Olbia in un comunicato -, la società ha appreso della prematura scomparsa di Barbara Ragatzu, sorella del nostro Daniele. In questo momento di forte commozione, il presidente, i dirigenti, lo staff e tutti i compagni di squadra intendono esprimere il proprio cordoglio a Daniele, Maria Antonietta, Carlo, Mauro e Matteo per la dipartita dell’amata Barbara, indimenticabile guerriera di casa Ragatzu”.

Anche dal mondo della Nuorese arriva un messaggio di affetto e vicinanza: "La Nuorese Calcio e tutto il mondo verdeazzurro sono vicini al dolore di Mauro Ragatzu e familiari tutti per la perdita della cara sorella Barbara".

I funerali di Barbara Ragatzu si celebreranno domani, 3 agosto, alle 16:30, nella chiesa di Santo Stefano a Quartu.