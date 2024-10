Politica sarda in lutto. All'età di 85 anni, si è spento questa mattina all'alba, circondato dall'affetto dei suoi familiari, l'ex assessore e consigliere regionale, nonché ex presidente della Provincia di Sassari, Giovanni Desini, per decenni figura di spicco del Psdi sardo.

Nella sua lunga carriera politica, Giovanni Desini ha ricoperto più volte incarichi istituzionali di primo piano: presidente della Provincia di Sassari dal 1980 al 1985, a cavallo di due mandati da assessore provinciale (dal 1975 al 1980 e dal 1985 al 1990); eletto consigliere regionale nel 1989, entrò a far parte della Giunta regionale guidata dal presidente Mariolino Floris, che gli assegnò la delega ai Trasporti. Incarico che ricoprì fino al 30 ottobre 1991 e che gli fu rinnovato fino all'ottobre del 1992 anche dal nuovo presidente della Giunta regionale, Antonio Cabras.

L'attività istituzionale di Giovanni Desini è marcata da un record difficilmente eguagliabile: per 39 anni consecutivi, fino al 2001 quando ha lasciato la sua eredità politica al figlio Roberto, è stato consigliere comunale a Sennori, suo paese natio per il quale ha speso l'impegno politico di una vita.

Sabato mattina nella sala del Consiglio comunale di Sennori sarà allestita la camera ardente dove i cittadini potranno dare l'ultimo saluto a Giovanni Desini. I funerali saranno celebrati domenica alle ore 11 nella chiesa di San Basilio Magno, a Sennori.