Lutto nel mondo della politica sarda, è morto Salvatore Ladu, esponente del Partito democratico ex consigliere regionale e parlamentare. Malato da tempo si trovava ricoverato da qualche tempo nell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Nato ad Olzai, il 30 agosto 1945, si era laureato in Economia e Commercio per poi iniziare la carriera politica prima nella Dc, poi nel Ppi. E' stato più volte sottosegretario, ai Lavori Pubblici, all'Industria e al Lavoro.

L'ultima esperienza con il governo Amato fra il 2000 e il 2001. Deputato nel 1996, è stato rappresentante dell'Ulivo al Senato dove ha svolto tre mandati.

"La scomparsa di Salvatore Ladu la Sardegna rappresenta una grande perdita per la Sardegna - ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru -. Nella sua lunga esperienza politica, cominciata nel consiglio comunale del suo paese natale, Olzai, e proseguita da protagonista in Consiglio Regionale, in Senato e alla Camera oltre che come Sottosegretario in varie esperienze di governo, Ladu ha saputo portare con generosità un contributo significativo allo sviluppo del Nuorese e dell'intera Sardegna, agendo sempre con efficacia e capacità nel solco dei valori della democrazia e della solidarietà. Ci mancheranno la sua intelligenza e la sua sensibilità".