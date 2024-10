Un grave lutto ha colpito il mondo della Sartiglia.

Diandra Casu, più volte massaiedda, nata e cresciuta nel mondo della giostra equestre, si è spenta oggi a Milano in seguito a una malattia che l’aveva colpita sin da ragazza.

Diandra Casu non aveva neppure 30 anni e faceva parte di una famiglia da sempre impegnata in Sartiglia: suo padre, Paolo, è stato componidori nel 1992 e suo nonno, Antonio Casu, oltre ad essere stato componidori è stato fondatore e anima del Giara Club e per anni uno degli ispiratori della Sartigliedda.

La notizia della scomparsa di Diandra Casu ha destato grande commozione a Oristano dove sono in corso i preparativi per la Sartiglia del 7 e 9 Febbraio.

I dirigenti e il personale della Fondazione Sa Sartiglia si uniscono al dolore della famiglia per la grave perdita.

Fonte: sito ufficiale della Sartiglia