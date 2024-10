Lutto nel mondo della politica in Sardegna. E' morto ieri a Cagliari Luigi Cogodi, più volte consigliere e assessore regionale con Rifondazione Comunista e dal 2009 esponente di Sel.

Negli ultimi anni si era ritirato dalla vita politica attiva pur mantenendo i contatti con il suo partito. Tra i suoi incarichi istituzionali ha ricoperto il ruolo di assessore all'Urbanistica e poi al Lavoro (dal 1984 al 1989), quando mise in campo il Piano per il lavoro.

Cogodi era nato a San Basilio il 27 luglio 1943, dunque lunedì prossimo avrebbe compiuto 72 anni. Era entrato per la prima volta in Consiglio regionale con l'ex Pci rimanendovi per tre legislature dal 1979 al 1994. E' stato componente del Comitato regionale del Pds.