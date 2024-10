E' morto ieri a Sassari il direttore generale della Dinamo Banco di Sardegna Giovanni Cherchi, uno dei padri fondatori della nuova Dinamo.

"Un destino beffardo lo ha portato via - si legge in un comunicato della società sassarese - ma il suo sorriso, la sua energia, la sua straordinaria voglia di vivere, gioire dei grandi successi e delle piccole cose, rimarranno per sempre nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di stargli affianco, di lavorare con lui. Giovanni Cherchi è stato indiscutibilmente uno dei capisaldi del nuovo corso Dinamo, uomo che con il suo entusiasmo e con la sua vitalità ha coinvolto e trascinato tutti verso importanti traguardi tagliati e altri ancora da raggiungere. Oggi viene indiscutibilmente a mancare un pezzo di noi, insostituibile amico e uomo di infinite qualità umani e morali".

La gara di domenica sera con la Montepaschi Siena non potrà essere rinviata, ma la Dinamo onorerà l'impegno e scenderà ugualmente in campo "pur se con la morte del cuore, ma con la piena consapevolezza che Giovanni tiferà sempre per la sua Dinamo e starà sempre al fianco della sua Dinamo".

E’ stato invece deciso di rinviare la partita di beneficenza in programma domani al Palaserradimigni. "Tutti i tesserati biancoblù, la dirigenza, lo staff tecnico, medico, fisioterapico e organizzativo, il roster e l'intera tifoseria di Sassari e della Sardegna, ricorderanno sempre con infinito affetto Giovanni Cherchi e si stringono in un forte abbraccio alla sua famiglia", conclude la società.