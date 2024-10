Si è spento lo storico vice presidente della Pro Loco di Sestu, Nazareno Orrù: una persona buona, umile, padre esemplare e amico di tutti. Ieri pomeriggio la brutta notizia che ha scosso l’intera comunità sestese, il suo cuore non ce l’ha fatta: ricoverato al Policlinico di Monserrato, è morto lasciando un vuoto incolmabile.

Aveva 62 anni, gestiva da sempre una bottega di alimentari in via Andrea Costa, a Sestu, era un instancabile pilastro dell’associazione turistica Pro Loco, insieme a tanti collaboratori-amici del sodalizio di via Roma. In tantissimi lo ricordano sempre sorridente, allegro, aiutava chi aveva bisogno anche nei momenti di sconforto.

Sempre presente alle iniziative e agli eventi regionali e locali che hanno dato lustro alla comunità sestese in cui viveva, Nazareno era proprio l’amico di tutti e non guardava mai l’orologio nel suo lavoro. Domani, domenica 8 aprile 2018, alle 16.30, avranno luogo i funerali nella parrocchia di San Giorgio: l’ultimo saluto ad un guerriero, un vuoto che per tutti difficilmente sarà riempito.

“La Pro Loco di Sestu esprime il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del suo Vice Presidente Nazareno Orrù. Un abbraccio forte alla moglie Nicoletta ai figli Giuseppe, Paolo e Francesco. Alle nuore Valentina e Flavia alle sorelle Bena e Manuela alla mamma Emilia e a tutti i parenti. Ci mancherai Nazareno”.