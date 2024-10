La notizia della morte di don Antonio Nughes ha suscitato nella popolazione della cittadina catalana una profonda commozione.

Il sacerdote aveva 75 anni, figura profondamente amata dalla sua Alghero, si è dovuto arrendere alla malattia con cui per lungo tempo aveva convissuto. Di recente, l'amministrazione comunale, gli aveva conferito il riconoscimento della Fidelitat a l'Alguer.

Il sindaco Mario Bruno, oggi, ha ricordato il religioso con queste parole: "La Città di Alghero gli aveva recentemente riconosciuto la più alta onorificenza attribuita alle persone maggiormente distintesi nell’ambito della valorizzazione della lingua, della cultura e delle tradizioni algheresi".

"Quella di Antonio Nughes è stata certamente una figura di primissimo piano per la città di Alghero - spiega il primo cittadino -: cofondatore della Escola de alguerés “Pasqual Scanu”, autore di una produzione letteraria vastissima, che riflette interessi che spaziano dalla lingua, all’attualità, alla storia. Nughes ha dedicato la vita allo studio e al suo ministero sacerdotale. Dal 1995 fino al 2012 è stato direttore dell’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Alghero-Bosa. In tale veste ha promosso tra l’altro importanti interventi di restauro di edifici di culto come la cattedrale e il santuario di Valverde, del quale viene nominato rettore e amministratore per tanti anni".

E ancora: "Ci ha lasciato stanotte un intellettuale che sapeva stare in sintonia col popolo, uno studioso, un sacerdote, un uomo di fede e di cultura. Un algherese autentico che ha donato molto alla sua e nostra città e di cui scopriremo ancora negli anni il grandissimo valore e la qualità dell’apporto dato, con intelligenza e con amore, per la cultura e lo sviluppo economico e sociale della nostra Città di Alghero e per i suoi legami con la terra catalana, con la sua lingua, la sua cultura, la sua storia, la sua fede".

La camera ardente sarà allestita nella cattedrale di Santa Maria. Lunedì si terranno i funerali.