Nella giornata di martedì 22 ottobre si è spento nella sua casa di Villanova Monteleone Pietro Paolo Piras, figlio del grande poeta Raimondo.

Nato nel 1935, era il terzo di sei fratelli: Angelica, Fedele, Antonio, Dionigia e Francesco. Avviato fin da subito al lavoro in campagna come tanti villanovesi della sua generazione, fu l'unico tra i figli di Tziu Remundu a coltivare anche la passione per l'improvvisazione poetica. Pur nei limiti culturali dettati da un breve percorso scolastico, egli fu capace di dilettarsi in versi improvvisati nelle numerose occasioni che la vita paesana sapeva offrire.

Seguiva spesso, insieme a suo fratello Fedele, il padre nelle vicine e lontane trasferte verso le numerose località in cui Remundu Piras si esibiva e questo contribuì a rinsaldare il già solido rapporto di affetto tra i due. Pietro Paolo Piras lascia la moglie Caterina, cinque figli e numerosi nipoti.

È il secondo figlio del grande poeta villanovese che ci lascia. Ancora in vita, tra gli altri, la primogenita Angelica, classe 1931, madre del sindaco di Villanova Quirico Meloni.

Il funerale si terrà domani, mercoledì 23 ottobre, alle ore 16, nella chiesa di San Leonardo.



Nella foto: Remundu Piras