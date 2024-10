La tragedia si è consumata nelle acque di Trinità d'Agultu, dove il medico 30enne Giovanni Deligia aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza.

Il giovane, nato a Samugheo, ma residente a Sassari, lavorava come medico specializzato in Dermatologia e aveva terminato di lavorare venerdì, trasferendosi così in una casa al mare a Trinità in compagnia della famiglia.

Nella mattinata di ieri, 1 agosto, si è tuffato in mare per una battuta di pesca in apnea, ma non è più tornato a galla. Il padre, anch'egli medico a Samugheo, resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato i soccorsi, ma non c'è stato più nulla da fare.

Con tutta probabilità Giovanni Deligia è stato stroncato da un malore.