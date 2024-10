Ortueri in lutto per la scomparsa del giovane Andrea Onali, malato da tempo, per il quale la sua comunità si era mobilitata il 24 ottobre scorso chiamando a raccolta alcuni degli artisti sardi più rappresentativi per una serata di musica e solidarietà.

In quell’occasione in tantissimi avevano dimostrato affetto per il ragazzo, molto conosciuto anche in tanti altri centri del territorio e dell’isola.

Onali aveva ricoperto la carica di consigliere comunale ed era ricoverato nell’Ospedale San Camillo di Sorgono dove si è spento nel pomeriggio di oggi.

La notizia si è sparsa immediatamente, destando dolore e vicinanza per la famiglia molto stimata nel piccolo centro del Mandrolisai.

Giuliano Marongiu ha pubblicato un ricordo del giovane nella sua Pagina Facebook.

"CIAO ANDREA...LA MUSICA È FINITA.

C'era tanta musica quella sera e una speranza nel cuore di tutti.

Poco prima, nella tua casa, gli occhi fissavano stanchi quell'affetto che ti abitava intorno.

Una famiglia meravigliosa la tua, che adesso si stringe ancora più forte in un dolore che spegne le luci del Natale che bussa.

Ti amavano tutti, ragazzo senza fortuna, nel tuo paese e in ogni dove la tua presenza discreta e solare aveva seminato amicizie.

Il male ha sconfitto il bene, portandoti via.

Adesso sogna, caro Andrea, perché il male non potrà più farti male.

Sarai vivo nel ricordo dei tanti che ti ringraziano per aver portato il sorriso nelle stanze più intime delle loro

esistenze".