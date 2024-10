Francesca Usella, 36enne di Orotelli, avuto un incidente stradale sulla Statale 129 Nuoro-Macomer 7 giorni fa. Ieri, domenica 3 febbraio, la drammatica notizia del suo decesso all'ospedale San Francesco di Nuoro, dov'era ricoverata.

Le condizioni della donna, trasportata in gravi ma non in pericolo di vita, si sono aggravate nelle ultime ore ed è deceduta nel reparto di Rianimazione. Nell'incidente aveva perso il controllo dell'auto ed è uscita fuori strada, schiantandosi contro un muraglione.

La sua morte ha gettato nella disperazione l’intero paese, dov’era conosciuta, amata e stimata.

Francesca aveva già perso la sua amata mamma e sono tanti i post sui social da parte di persone che le hanno dedicato pensieri: “Vola dalla tua mamma, è lì che ti aspetta”, ha scritto Maria Paola. “Ora sarete così, a guardarci da lassù, ma non doveva andare così, avevamo tante cose da fare ancora, non lasciarmi mai la mano, sorellina mia ti amo, riposa in pace tra le braccia di mamma e zia”, ha scritto invece Ramona.