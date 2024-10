È morto oggi all'età di 82 anni, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Iglesias, Vito Didaci. Il sindaco Mauro Usai e il presidente Daniele Reginali, a nome della Giunta, del Consiglio Comunale e di tutta la Città, esprimono cordoglio per la scomparsa dell'esponente dell'Esecutivo.

“Per tanti anni Didaci è stato protagonista della vita politica della città, come amministratore e come consigliere comunale, dando un contributo fondamentale di professionalità, impegno ed esperienza - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - Nel corso dell'attuale consiliatura, come assessore ai lavori pubblici, ha dato un importante impulso alle opere pubbliche realizzate e in fase di realizzazione, come la riqualificazione delle vie del Centro Storico, l'ammodernamento degli impianti di illuminazione stradale e delle reti idriche in collaborazione con Abbanoa, l'ampliamento del Cimitero civico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento del manto stradale in numerose vie della città”.

“Se ne va un amico oltre che un collega - mettono in evidenza il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale - lo ricorderemo con grande affetto e con profonda stima per il suo percorso umano e politico”.