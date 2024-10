Secondo quanto ricostruito l'incidente sarebbe avvenuto all'alba, ma l'auto con il corpo della vittima sono stati trovati solo poco prima di mezzogiorno, dopo ore di ricerche. L'uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo a bordo del quale viaggiava per cause ancora da chiarire, è finito in fondo a una scarpata. L'auto si è ribaltata più volte e per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, l'elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di Bonorva e il 118.