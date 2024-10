I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare lo spaccio di droga, nella serata di ieri, a Luras, hanno arrestato due incensurati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Carlo P., 30enne, e Tiziano A., 43enne, sono stati sorpresi dai Carabinieri della Compagnia di Tempio mentre si scambiavano della droga vicino l’abitazione di uno dei due.

Sottoposti a perquisizione il 30enne sarebbe stato trovato in possesso di 1 kg di marijuana confezionata in un unico involucro leggermente aperto, dal quale con ogni probabilità era stato estratto il quantitativo ceduto all’altro uomo (poco più di 1 etto e mezzo).

L’abitazione dell’uomo è stata setacciata dai Carabinieri che all’interno di un sottofondo della cucina rinvenivano anche 700 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina in pietra, oltre a bilancino e tutto il necessaire per il confezionamento in dosi, inoltre veniva trovato in possesso di quasi 9.000 euro in contanti con ogni probabilità frutto dell’avvenuto altro spaccio.

La discreta fornitura di marijuana potrebbe avere la stessa origine di quella sequestrata, sempre dai Carabinieri del Provinciale di Sassari, alle porte di Valledoria, pochi giorni fa.